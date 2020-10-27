Строительная компания Статус – это стабильно работающая фирма в сфере строительно-ремонтных услуг на протяжении более 10 лет. Основная специализация заключается в качественной реконструкции и техническом оснащении действующих объектов. Мы готовы справиться с любой задачей – от фасадных работ и монтажа инженерных коммуникаций до проведения внутренней отделки.

Не все строительные компании Екатеринбурга с должным вниманием подходят к делу. Специалисты нашей фирмы относятся к своей работе как к ответственному и творческому процессу, который требует серьезного подхода, основательного сопровождения проекта в форме согласования всех необходимых этапов.