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Строительные услуги
в Екатеринбурге

10 лет работаем на рынке!
Гарантия на все виды работ - 1 год.

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О компании

Строительная компания Статус – это стабильно работающая фирма в сфере строительно-ремонтных услуг на протяжении более 10 лет. Основная специализация заключается в качественной реконструкции и техническом оснащении действующих объектов. Мы готовы справиться с любой задачей – от фасадных работ и монтажа инженерных коммуникаций до проведения внутренней отделки.

Не все строительные компании Екатеринбурга с должным вниманием подходят к делу. Специалисты нашей фирмы относятся к своей работе как к ответственному и творческому процессу, который требует серьезного подхода, основательного сопровождения проекта в форме согласования всех необходимых этапов.

Виды услуг

Фасадные работы

Комплекс работ по улучшению декоративных и функциональных качеств фасада, проводятся с целью обновление внешнего вида здания, обеспечения теплоизоляции, шумоизоляции, защиты от погодных явлений

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Электрика

В нашей компании работают электрики с допусками для выполнения электромонтажных работ. Если вам необходимо заменить розетки, выключатели, подключить электроприборы, смонтировать проводку, обращайтесь к специалистам

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Сантехника

Комплекс услуг, направленных на монтаж, ремонт, обслуживание водопровода, канализации. Мастер устанавливает системы отопления. Кроме этого, сантехник монтирует счетчики водоснабжения и фильтры очистки воды.

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Штукатурные работы

Комплекс строительных и ремонтных работ по оформлению вертикальных поверхностей из разных материалов. Мы проводим наружные работы – отделка фасадов, колонн и внутренние – отделка любых поверхностей в помещении.

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Малярные работы

Завершающий этап строительных или ремонтных работ – поверхность обрабатывается декоративным составом. После таких работ стены соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, а приобретают эстетичный вид.

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Натяжные потолки

Монтаж натяжного полотна – недорогой, доступный способ оформить потолки в доме, квартире, офисе. Технология быстрая, не создает беспорядка. У нас представлен большой выбор материалов, фактур, оттенков полотна.

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Полы

Напольное покрытие в любом помещении подвергается интенсивным нагрузкам. Специалисты компании подберут лучший материал, соответствующий условиям эксплуатации, стилистике помещения, обеспечат монтаж и ремонт.

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Наши партнеры

Леруа Мерлен
ОБИ
Водоканал Екатеринбург
Академический
Форум
Сбер
Радуга Парк
Максидом
Касторама
Гринвич
Каменные палатки
Сказы Бажова
Гипербола

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Контакты

Карта
г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 119,
ЖК Антарес, оф. 65

Электронная почта
E-mail: info@status-st.ru
Часы работы
пн-пт - 8:00 до 23:00
сб - 8:00 до 15:00
Телефоны
+7 (343) 382-50-82
+7 (929) 219-1-219

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