Установка дверей входных и межкомнатных в Екатеринбурге

Установка металлических дверей и дверей межкомнатных – это и визитная карточка вашего жилья, и показатель вкуса. Грамотно выполненный монтаж гарантирует защиту от пыли, шума, сквозняков, посторонних запахов. Это надежная защита имущества от кражи. Конечно, соблюдение технологии установки значительно продлевает срок эксплуатации дверного полотна. Согласитесь, это весомые аргументы для того, чтобы доверить монтаж межкомнатных дверей в Екатеринбурге профессионалам.

Почему установкой входных дверей в квартиру должен заниматься мастер

Многие владельцы недвижимости хотят сэкономить семейный бюджет и пытаются поставить двери своими силами, но при этом они не учитывают несколько важных факторов.

Процесс предполагает выполнение множества отдельных работ: монтаж коробки, сборка дверного блока, врезка замкового механизма, петель, монтаж ручки, наличников. Обыватель не знает обо всех нюансах, которые обязательно учитывает профессионал в процессе работы. При самостоятельной установке дверей по неопытности легко повредить отделочные материалы, сломать замок. В результате неопытности дверь часто перекашивается.

Таким образом, все равно приходится приглашать специалистов, а как показывает практика, ремонт в данном случае обойдется гораздо дороже, чем установка железной двери с нуля.

При установке дверей межкомнатных особое внимание рекомендуется уделять раздвижным моделям, поскольку их необходимо монтировать с максимальной точностью. Если не соблюсти технологию, двери быстро выйдут из строя и сломаются. Наши мастера по установке межкомнатных дверей располагают необходимым опытом и инструментом для монтажа разных моделей. Мы гарантируем высокое качество работ, специалисты не допускают перекосов, люфтов, искажений и других дефектов, характерных для некачественного монтажа дверей.

Важно! При выполнении работ соблюдается главное условие – идеально ровное расположение дверного полотна в разных плоскостях, именно это обеспечивает правильное открывание, закрывание.

У кого заказать установку входных дверей в Екатеринбурге

Установщик межкомнатных дверей высокой квалификации работает только в крупной компании, где с клиентами сотрудничают только на основании подписанного договора и предоставляют гарантию на все виды выполненных работ.

Основные этапы проведения монтажа дверей

Конечно, каждая модель требует индивидуального подхода, но базовые требования к установке следует соблюдать. Специалисты нашей компании выезжают к заказчику, оценивают объем работ и формируют смету. Кроме этого, подбираются расходные материалы, предоставляются рекомендации по установке дверей.

Основные этапы монтажа дверей: