Установка дверей входных и межкомнатных в Екатеринбурге

Установка металлических дверей и дверей межкомнатных – это и визитная карточка вашего жилья, и показатель вкуса. Грамотно выполненный монтаж гарантирует защиту от пыли, шума, сквозняков, посторонних запахов. Это надежная защита имущества от кражи. Конечно, соблюдение технологии установки значительно продлевает срок эксплуатации дверного полотна. Согласитесь, это весомые аргументы для того, чтобы доверить монтаж межкомнатных дверей в Екатеринбурге профессионалам.
Почему установкой входных дверей в квартиру должен заниматься мастер
Многие владельцы недвижимости хотят сэкономить семейный бюджет и пытаются поставить двери своими силами, но при этом они не учитывают несколько важных факторов.
- Процесс предполагает выполнение множества отдельных работ: монтаж коробки, сборка дверного блока, врезка замкового механизма, петель, монтаж ручки, наличников.
- Обыватель не знает обо всех нюансах, которые обязательно учитывает профессионал в процессе работы.
- При самостоятельной установке дверей по неопытности легко повредить отделочные материалы, сломать замок.
- В результате неопытности дверь часто перекашивается.
Таким образом, все равно приходится приглашать специалистов, а как показывает практика, ремонт в данном случае обойдется гораздо дороже, чем установка железной двери с нуля.
При установке дверей межкомнатных особое внимание рекомендуется уделять раздвижным моделям, поскольку их необходимо монтировать с максимальной точностью. Если не соблюсти технологию, двери быстро выйдут из строя и сломаются. Наши мастера по установке межкомнатных дверей располагают необходимым опытом и инструментом для монтажа разных моделей. Мы гарантируем высокое качество работ, специалисты не допускают перекосов, люфтов, искажений и других дефектов, характерных для некачественного монтажа дверей.
Важно! При выполнении работ соблюдается главное условие – идеально ровное расположение дверного полотна в разных плоскостях, именно это обеспечивает правильное открывание, закрывание.
У кого заказать установку входных дверей в Екатеринбурге
Установщик межкомнатных дверей высокой квалификации работает только в крупной компании, где с клиентами сотрудничают только на основании подписанного договора и предоставляют гарантию на все виды выполненных работ.
Основные этапы проведения монтажа дверей
Конечно, каждая модель требует индивидуального подхода, но базовые требования к установке следует соблюдать. Специалисты нашей компании выезжают к заказчику, оценивают объем работ и формируют смету. Кроме этого, подбираются расходные материалы, предоставляются рекомендации по установке дверей.
Основные этапы монтажа дверей:
- подбор и закупка фурнитуры, комплектующих, крепежных детей;
- подготовка рабочей зоны, демонтаж старой конструкции, уборка строительного мусора, очистка дверного проема;
- монтаж дверного короба, выравнивание (данный этап выполняется двумя специалистами с использованием уровня), фиксация;
- навешивание полотна, подгонка, финишные работы по оформлению проема.
- высоким профессионализмом;
- внимательным, вежливым отношением к клиентам;
- пунктуальность;
- продолжительным гарантийным периодом;
- демократичной ценовой политикой;
- соблюдением технологии монтажа.
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Важно! Существует несколько методов крепления дверей, поэтому важно руководствоваться рекомендациями производителя, но одновременно с этим нужно учитывать особенности помещения, условия эксплуатации, дизайн интерьера.
Стоимость установки дверей
Цена за работу новичком определяется «на глаз», зачастую специалист ориентируется на финансовый достаток заказчика. В отличие от такого непрофессионального подхода мы придерживаемся исключительно открытой и прозрачной ценовой политики. Цена работы формируется на основании открытого прайс-листа на установку дверей. Вы всегда можете уточнить расценки у менеджера, порядок предоставления услуг и их оплаты.
Сроки и цена установки дверей оговариваются заранее, при этом мы обязательно озвучиваем стоимость каждого этапа работ. Безупречное качество услуг позволяет нам предоставлять гарантию на все виды работ. Кроме этого, в нашей компании вы найдете доступные цены, внимательное отношение к каждому клиенту. Прайс-лист всегда в открытом доступе, поэтому вы можете самостоятельно просчитать предварительную стоимость услуг и затем уточнить цену установки дверей у менеджера компании.
Приглашаем к сотрудничеству: ваш проект – наше мастерство
Помните, что долговечность и качество установки дверей напрямую зависят от профессионализма и опыта мастера. Если вы не хотите каждые 3-5 лет менять дверные системы, обратитесь в нашу компанию. Мы гарантируем безупречное качество работы, строгое соблюдение технологии монтажа, послегарантийное обслуживание.
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